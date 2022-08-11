Трабукки считает, что от Миранчука будут ждать лидерства в «Торино»
Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.
«Не думаю, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки. — Он вырос во всех аспектах игры благодаря работе с тренером Гасперини гораздо больше, чем если бы остался в «Локомотиве». Миранчук — хороший игрок. Это не обсуждается. Давайте будет честными, уровень конкурентов в «Торино» ниже, чем в «Аталанте», поэтому от Миранчука ждут, что он будет лидером, а не одним из рядовых игроков».
Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.
В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.
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4
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5
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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