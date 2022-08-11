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Трабукки считает, что от Миранчука будут ждать лидерства в «Торино»

Алексей Еремин
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Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

«Не думаю, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки. — Он вырос во всех аспектах игры благодаря работе с тренером Гасперини гораздо больше, чем если бы остался в «Локомотиве». Миранчук — хороший игрок. Это не обсуждается. Давайте будет честными, уровень конкурентов в «Торино» ниже, чем в «Аталанте», поэтому от Миранчука ждут, что он будет лидером, а не одним из рядовых игроков».

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marko-trabukki-v-torino-ot-miranchuka-zhdut-liderstva/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Марко Трабукки
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