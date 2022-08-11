Каррера: «Из Миранчука и Влашича получится классная связка в «Торино»

Каррера считает, что из Миранчука и Влашича получится классная связка в «Торино»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал корреспонденту «СЭ» переходы Алексея Миранчука и Николы Влашича в «Торино» на правах аренды.

«Переход Миранчука в «Торино» после «Аталанты» — однозначно не понижение. Это хорошая команда с хорошим тренером, где у Алексея будет возможность больше играть показывать свои сильные стороны. Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», — сказал Каррера «СЭ».

11 августа стало известно о переходе 24-летнего Влашича в «Торино» на правах аренды. Итальянский клуб оставляет за собой право выкупа хорвата у «Вест Хэма» за 15 миллионов евро.

Ранее «Торино» объявил о переходе российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты». 26-летний россиянин будет играть в Турине до конца сезона-2022/23. Сумма, прописанная в виде отступных за Миранчука, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.