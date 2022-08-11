Каррера: «Из Миранчука и Влашича получится классная связка в «Торино»
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал корреспонденту «СЭ» переходы Алексея Миранчука и Николы Влашича в «Торино» на правах аренды.
«Переход Миранчука в «Торино» после «Аталанты» — однозначно не понижение. Это хорошая команда с хорошим тренером, где у Алексея будет возможность больше играть показывать свои сильные стороны. Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», — сказал Каррера «СЭ».
11 августа стало известно о переходе 24-летнего Влашича в «Торино» на правах аренды. Итальянский клуб оставляет за собой право выкупа хорвата у «Вест Хэма» за 15 миллионов евро.
Ранее «Торино» объявил о переходе российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты». 26-летний россиянин будет играть в Турине до конца сезона-2022/23. Сумма, прописанная в виде отступных за Миранчука, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -