«Милан» отказался от трансфера Хакима Зиеха

«Милан» отказался от трансфера полузащитника «Челси» Хакима Зиеха, сообщает Calciomercato.

Ранее стало известно, что Зиех устал ждать предложений «Милана» и попросил своих агентов найти ему другие варианты для продолжения карьеры.

28-летний футболист также не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на следующий сезон.

Футболист мог оказаться в «Милане» еще в прошлом году, но тогда марокканец решил остаться и попытаться проявить себя в лондонском клубе.

В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.