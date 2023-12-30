«Интер» продлил контракт с защитником Димарко

Защитник Федерико Димарко подписал новый контракт с «Интером», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до середины 2027 года.

Федерико — воспитанник академии «Интера». Трансферная стоимость Димарко составляет 50 миллионов евро. В этом сезоне серии А футболист участвовал в 15 матчах, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После 18 туров «Интер» лидирует в серии А.