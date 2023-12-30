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Сегодня, 11:58

Президент «Наполи» взял на себя вину за неудачи команды в нынешнем сезоне

Виктория Кравченко
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал неудачи команды в текущем сезоне чемпионата Италии. Также функционер рассказал о трансферных планах на ближайшее время.

«Игроки и тренеры не несут ответственность за этот сезон, это моя вина. Мы исправим ситуацию, подписав новых футболистов в январе», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

После 18 туров серии А «Наполи» с 28 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии.

ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
8
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
9
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 1 : 1
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 - : -
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

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Лечче

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