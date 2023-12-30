Президент «Наполи» взял на себя вину за неудачи команды в нынешнем сезоне

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал неудачи команды в текущем сезоне чемпионата Италии. Также функционер рассказал о трансферных планах на ближайшее время.

«Игроки и тренеры не несут ответственность за этот сезон, это моя вина. Мы исправим ситуацию, подписав новых футболистов в январе», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

После 18 туров серии А «Наполи» с 28 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии.