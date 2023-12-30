«В очередной раз не реализовал явный голевой момент». В Италии считают, что у Кварацхелии проблемы с нервами
Лучший игрок серии А-2022/23 Хвича Кварацхелия завершил этот год на минорной ноте. В пятницу в 18-м туре чемпионата Италии «Наполи» сделал дома нулевую ничью с «Монцей», при этом гости не забили пенальти. Хвича Кварацхелия провел весь матч, получил желтую карточку и упустил отличный момент. Итальянские СМИ отметили нервозность грузинского легионера.
Издание Tuttosport поставило Кваре низкую оценку 5,0: «Был весь на нервах, что доказывает его стычка с Бондо. В очередной раз в этом сезоне не реализовал явный голевой момент».
La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Старался, заработал на себе немало фолов, держал в напряжении оборону соперника. Однако не использованный шанс крайне негативно повлиял на итоговый результат».
Corriere dello Sport оказалось самым щедрым — 6,5: «Нервничал, часто смещался в центр и на другой фланг, заставил двух оппонентов получить желтые карточки, нанес опасный удар на 45-й минуте. На 55-й упустил шанс принести своей команде победу. Хавбека очень жестко опекали, и во втором тайме он завелся».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
8
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
9
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3