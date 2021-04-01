Игроки «Сассуоло», вернувшиеся из сборной Италии, не сыграют с «Ромой» из-за мер предосторожности

«Сассуоло» из-за риска заражения коронавирусом решил не использовать в ближайшем матче серии А с «Ромой» футболистов, вернувшихся из сборной Италии. Об этом сообщает официальный сайт клуба 1 апреля.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который был в составе сборной. Чтобы избежать риска заражения остальных игроков, в «Сассуоло» решили отказаться от услуг Доменико Берарди, Франческо Капуто и Мануэля Локателли. Остальные клубы чемпионата Италии разрешили игрокам сборной вернуться к работе после того, как те сдали отрицательные тесты.

Матч 29-го тура серии А «Сассуоло» — «Рома» состоится 3 апреля. Начало в 16.00 по московскому времени.