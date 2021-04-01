«Наполи» ждет результатов нового тестирования Зелиньски на коронавирус после двух разных результатов тестов
22:10
Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски сдал сначала положительный, а затем отрицательный тест на коронавирус, сообщает 1 апреля La Gazzetta dello Sport. Это произошло после того, как игрок вернулся из сборной Польши.
По данным источника, положительный тест он сдал в аэропорту, а отрицательный — по возвращении домой. Теперь он и клуб ждут результатов кровяного тестирования. Его результаты будут завтра.
26-летний поляк шесть месяцев назад уже был заражен коронавирусом. Не исключено, что он заразился во второй раз. В текущем сезоне он провел 36 матчей за «Наполи» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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