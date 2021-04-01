Дибала извинился за нарушение карантина: «Это не была вечеринка»
19:49
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала извинился за то, что нарушил карантин во время пандемии. По данным итальянского издания La Stampa, он, а также Артур и Уэстон Маккенни, 31 марта побывали на вечеринке.
«Я знаю, что в такое тяжелое время лучше было бы не совершать такую ошибку, но я сделал неправильно, посетив этот ужин, — написал аргентинец в stories Instagram. — Это не была вечеринка, но в любом случае я был неправ, и я прошу прощения».
По информации Goal.com, футболисты будут оштрафованы. Также их могут исключить из состава на ближайший матч с «Торино».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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