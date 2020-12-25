Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переболел коронавирусом.

— Когда я узнал, что у меня коронавирус, я был спокоен. Мне было интересно узнать, что же это такое, — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera. — Вирус, ударивший по всему миру, пришел ко мне. Я сидел дома и ждал с мыслью: «Посмотрим, что будет». У меня были сильные головные боли. Не ужасные, а раздражающие. К тому же я потерял вкус.

Я сидел дома, раздражаясь, так как не мог выйти на улицу или позаниматься как следует. Для меня сидеть без дела — ужасно. Потом я начал говорить со стенами, давал им имена. В такой момент концентрируешься только на болезни и начинаешь приписывать себе беды, которых даже нет.

24 сентября этого года стало известно о заражении 39-летнего шведа коронавирусом. Футболист лечился до 9 октября. В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.