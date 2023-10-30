Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2023

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2023.

22-летний вингер выступает за «Наполи» с лета прошлого года. Ранее он играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне в активе Хвичи 3 гола и 5 результативных передач в 12 матчах за неаполитанцев. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 17 ассистов в 43 матчах серии А и Лиги чемпионов, а «Наполи» стал чемпионом Италии.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.