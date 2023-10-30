«Аталанта» без Миранчука разгромила «Эмполи»

«Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» в матче 10-го тура итальянской серии А — 3:0.

Дублем за бергамасков отметился Джанлука Скамакка. Форвард отличился на 5-й и 51-й минутах. Еще один гол с передачи Скамакки на 29-й минуте забил Теун Копмайнерс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Аталанта» (19 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Эмполи» (7) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.