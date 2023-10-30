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«Аталанта» без Миранчука разгромила «Эмполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» в матче 10-го тура итальянской серии А — 3:0.

Дублем за бергамасков отметился Джанлука Скамакка. Форвард отличился на 5-й и 51-й минутах. Еще один гол с передачи Скамакки на 29-й минуте забил Теун Копмайнерс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Аталанта» (19 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Эмполи» (7) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

30.10.2023 | Эмполи — Аталанта

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
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Лечче – Торино
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