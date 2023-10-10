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Рабьо: «Много слышу, что «Золотой мяч» должен получить Месси, но на спортивном уровне — это Мбаппе и Холанн»

Руслан Минаев
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о претендентах на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Много слышу, что «Золотой мяч» получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлин Холанн. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двоих», — цитирует игрока RMC Sport.

Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что отдаст свой голос за Лионеля Месси в голосовании на «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в Париже (Франция).

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов

Адриен Рабьо
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
 - : -
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Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
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Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
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Майк Меньян

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