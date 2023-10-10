Миранчук рассказал, чувствует ли себя итальянцем

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, чувствует ли он себя итальянцем.

«В целом — нет. В плане эмоций, жестикуляции — да. В плане, может быть, питания. Но питание, я бы сказал, даже больше не итальянское, а профессионального футболиста. Но да, в каких-то таких моментах что-то есть, так как ты находишься в итальянской культуре, окружении, поэтому хочешь — не хочешь, к тебе это прилипнет», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.