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6 сентября, 21:44

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов

Месси, Холанн и Мбаппе вошли в список номинантов на «Золотой мяч»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото AFP

Французское издание France Football объявило имена 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту по итогам года.

Вратари: Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария»).

Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» (Дортмунд)/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Бернарду Силва, Кевин Де Брейне, Родри (все трое — «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона») Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес (оба — «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски «Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ»).

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Карим Бензема.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоится в театре Шатле в Париже (Франция) 30 октября.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Эрлин Холанн
Футбол
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