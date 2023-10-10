Филиппо Индзаги возглавил «Салернитану»

«Салернитана» объявила о назначении Филиппо Индзаги новым главным тренером клуба.

50-летний итальянец сменил на этом посту Паулу Соузу.

Последним местом работы Индзаги была «Реджина», которую он возглавлял в сезоне-2022/23. Ранее он тренировал «Брешию», «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».

После 8 туров «Салернитана» с 3 очками занимает предпоследнее 19-е место в серии А.