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Сегодня, 19:30

Пиоли: «Надеюсь, что у Леау ничего серьезного, и он сыграет против «Интера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии форварда Рафаэла Леау, который получил травму в матче 34-го тура серии А против «Лацио» (2:0).

Он был заменен на 11-й минуте.

«Он улыбался и чувствовал себя хорошо, надеюсь, завтра он придет на тренировочную площадку в хорошем самочувствии. Я доверяю ему. Он остановился, потому что что-то почувствовал, надеюсь, он вовремя остановился, посмотрим завтра. Надеюсь, ничего серьезного, и он сыграет в среду», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В среду «россонери» встретятся с «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
5
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
6
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 2 : 0
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
7.05 21:45
Лечче – Верона
 - : -
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
 - : -
8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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