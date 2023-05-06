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Сегодня, 16:20

Серия А: «Милан» — «Лацио», «Рома» — «Интер» и другие матчи 34-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Милан» — «Лацио».
Фото Reuters
34-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 34-й тур
06 мая, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Лацио
Италия. Серия А. 34-й тур
06 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Интер
Италия. Серия А. 34-й тур
06 мая, 21:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Специя
Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 13:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Монца
Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Верона
Италия. Серия А. 34-й тур
08 мая, 19:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Салернитана
Италия. Серия А. 34-й тур
08 мая, 19:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Сампдория
Италия. Серия А. 34-й тур
08 мая, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Болонья

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
7.05 21:45
Лечче – Верона
 - : -
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
 - : -
8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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