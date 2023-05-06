Аллегри — о скудетто «Наполи»: «Они заслужили. Но следующий сезон будет другим»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен побороться за скудетто в следующем сезоне.

Чемпионом Италии в сезоне-2022/23 стал «Наполи».

«Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. «Наполи» заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали. Когда ты в «Ювентусе» и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа — это всегда что-то экстраординарное», — приводит слова Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка в 33 матчах.