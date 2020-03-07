Глава профсоюза игроков Италии Томаззи призвал остановить чемпионат из-за коронавируса

Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи призвал приостановить проведение футбольных турниров в стране. Италия стала одним из центров эпидемии коронавируса. По состоянию на вечер субботы выявлен 5061 случай заражения новым вирусом, из них 233 пациента умерли.

Из-за коронавируса уже был перенесен ряд спортивных турниров в Италии и других странах Европы.

«Остановите чемпионат! Что вам еще нужно? Остановите футбол!!!» — написал Томаззи в Twitter, упомянув в сообщении официальные аккаунты итальянских лиг, УЕФА и FIFPro.