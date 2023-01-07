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«Фиорентина» в добавленное время победила «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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7 января. «Фиорентина» — «Сассуоло» — 2:1.
Фото Global Look Press

«Фиорентина» одолела «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Фиалки» усилиями Риккардо Сапонаро открыли счет в начале второго тайма, но вскоре Доменико Берарди сравнял счет.

Победный мяч «фиалки» забили с пенальти в добавленное ко второму тайму время: отличился Николас Гонсалес.

«Фиорентина» набрала 23 очка и пока поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» идет на 16-й строчке (16 очков).

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Сассуоло

ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
0
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