Шкриньяр попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Media Foot.

С 1 января 27-летний словак имеет возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии.

«Интер» готов платить Шкриньяру по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.