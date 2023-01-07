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Сегодня, 08:30

Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Торино».
Фото Global Look Press
17-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Интер
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Торино
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 17:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Эмполи
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Лечче
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома
Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Кремонезе
Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Аталанта

Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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