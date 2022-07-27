«Фиорентина» не взяла Кокорина на второй предсезонный сбор команды

«Фиорентина» не взяла российского нападающего Александра Кокорина на второй предсезонный сбор команды.

Форвард не попал в список из 29 футболистов, которые будут готовиться к сезону в Австрии и Испании.

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне нападающий провел на поле в сумме 125 минут.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Вчера, 26 июля агент футболиста сообщал, что он продолжает тренироваться вместе с командой.