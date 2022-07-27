Кокорин готов расторгнуть контракт с «Фиорентиной» только с полной выплатой зарплаты. Форварду полагается 3,6 миллиона евро

«Фиорентина» ведет переговоры по расторжению контракта с нападающим Александром Кокориным, сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, представители 31-летнего россиянина дали клубу понять, что согласны на разрыв соглашения только при условии, что футболист получит всю зарплату, которая ему полагается. Контракт футболиста действует до конца июня 2024 года, согласно ему игрок должен будет заработать 3,6 миллиона евро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. С тех пор россиянин принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

Сегодня, 27 июля, стало известно, что нападающий не попал в состав команды на предсезонный сбор.