Агент Кокорина сообщил, что игрок тренируется вместе с «Фиорентиной»

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке игрока к сезону.

«Кокорин тренируется вместе с «Фиорентиной», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее, 22 июля, «СЭ» сообщал, что Кокорин прибыл на сбор команды.

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В этом сезоне футболист провел на поле в сумме 125 минут. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.