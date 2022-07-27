Томори подтвердил, что ведет переговоры по продлению контракта с «Миланом»

Защитник «Милана» Фикайо Томори подтвердил, что ведет переговоры по продлению контракта с клубом.

«Да, мы действительно ведем переговоры. Мне все нравится в нынешнем клубе», — сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Томори.

«Милан» арендовал Томори у «Челси» в январе 2021 года, в июне того же года итальянский клуб выкупил англичанина.

В прошлом сезоне 24-летний футболист забил 1 гол в 40 матчах за «Милан». Его нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.