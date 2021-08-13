«Фиорентина» — «Козенца»: Кокорин попал в число запасных на матч Кубка Италии
21:15
«Фиорентина» проведет матч против «Козенцы» в рамках 1/32 финала Кубка Италии. Стал известен стартовый состав команды из Флоренции на эту встречу.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.
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