«Эмполи» арендовал Кутроне у «Вулверхэмптона»

«Эмполи» взял в аренду нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

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Attaccante italiano classe 1998, arriva a titolo temporaneo dal @Wolves pic.twitter.com/7Ngw52GnE1 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 13, 2021

Первую часть прошлого сезона 23-летний игрок провел в «Фиорентине», не забив ни одного мяча в 13 матчах серии А и Кубка Италии. Во второй половине сезона форвард играл за «Валенсию», где также не забил в семи матчах чемпионата Испании.