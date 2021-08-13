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«Эмполи» арендовал Кутроне у «Вулверхэмптона»

21:25
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«Эмполи» взял в аренду нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Первую часть прошлого сезона 23-летний игрок провел в «Фиорентине», не забив ни одного мяча в 13 матчах серии А и Кубка Италии. Во второй половине сезона форвард играл за «Валенсию», где также не забил в семи матчах чемпионата Испании.

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Иван Шитик все материалы автора

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