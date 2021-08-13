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Наингголан прилетел в Бельгию для подписания контракта с «Антверпеном»

18:24
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Раджа Наингголан прибыл в Атверпен и вскоре будет официально объявлен игроком одноименного клуба, сообщили журналист Винс ван Генехтен.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет 1 забитый мяч и 5 желтых карточек.

Летом он вернулся в «Интер», но расторг контракт с клубом и получил статус свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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