Наингголан прилетел в Бельгию для подписания контракта с «Антверпеном»

Раджа Наингголан прибыл в Атверпен и вскоре будет официально объявлен игроком одноименного клуба, сообщили журналист Винс ван Генехтен.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет 1 забитый мяч и 5 желтых карточек.

Летом он вернулся в «Интер», но расторг контракт с клубом и получил статус свободного агента.