«Фиорентина» интересуется полузащитником «Ювентуса» Артуром
«Фиорентина» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с 26-летним бразильцем. Также появлялась информация, что к полузащитнику проявляет интерес «Вулверхэмптон».
В сезоне-2022/23 Артур на правах аренды выступал за «Ливерпуль», но из-за травм полузащитник провел только один матч за мерсисайдцев.
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16
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17
|Верона
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18
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
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|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
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|20.08
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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