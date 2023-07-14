«Фиорентина» интересуется полузащитником «Ювентуса» Артуром

«Фиорентина» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с 26-летним бразильцем. Также появлялась информация, что к полузащитнику проявляет интерес «Вулверхэмптон».

В сезоне-2022/23 Артур на правах аренды выступал за «Ливерпуль», но из-за травм полузащитник провел только один матч за мерсисайдцев.