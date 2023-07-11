Артур Мело интересен «Вулверхэмптону»

«Вулверхэмптон» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний игрок не прочь остаться в АПЛ после аренды в «Ливерпуле», несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Ювентус» может вновь отдать бразильца в аренду, но на этот раз с обязательным выкупом.

Из-за проблем со здоровьем Артур сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.