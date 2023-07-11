Артур Мело интересен «Вулверхэмптону»
«Вулверхэмптон» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.
Как сообщает Daily Mail, 26-летний игрок не прочь остаться в АПЛ после аренды в «Ливерпуле», несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Ювентус» может вновь отдать бразильца в аренду, но на этот раз с обязательным выкупом.
Из-за проблем со здоровьем Артур сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.
Источник: Daily Mail
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|0
|0-0
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|0-0
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16
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|0
|0-0
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17
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|0
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|0
|0
|0-0
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18
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Бернли – Ман. Сити
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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