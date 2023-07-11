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Сегодня, 08:07

Артур Мело интересен «Вулверхэмптону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний игрок не прочь остаться в АПЛ после аренды в «Ливерпуле», несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Ювентус» может вновь отдать бразильца в аренду, но на этот раз с обязательным выкупом.

Из-за проблем со здоровьем Артур сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.

Источник: Daily Mail
Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ювентус
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