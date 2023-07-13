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Сегодня, 23:05

«Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи исключен из основного состава туринцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

36-летний защитник не поедет с командой в турне по США и должен покинуть команду в летнее трансферное окно. Руководство «Ювентуса» сообщило ему о своем решении в четверг. Капитан туринцев был шокирован этим известием. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 годы. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Леонардо Бонуччи
Футбол
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