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Сегодня, 13:27

«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

«Фиорентина» опубликовала фотографии с тренировки команды.

На предсезонном сборе занимается форвард Александр Кокорин, который вернулся в команду из аренды.

Александр Кокорин на тренировке «Фиорентины».
Фото ФК «Фиорентина»

В минувшем сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрский «Арис». На его счету 30 матчей, в которых он забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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