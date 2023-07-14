«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки
«Фиорентина» опубликовала фотографии с тренировки команды.
На предсезонном сборе занимается форвард Александр Кокорин, который вернулся в команду из аренды.
Александр Кокорин на тренировке «Фиорентины».
Фото ФК «Фиорентина»
В минувшем сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрский «Арис». На его счету 30 матчей, в которых он забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
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|Интер
|0
|0
|0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
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|0
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|0
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7
|Ювентус
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|0
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|0
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8
|Фиорентина
|0
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|0
|0
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9
|Болонья
|0
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|0
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10
|Торино
|0
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|0-0
|0
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11
|Монца
|0
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|0
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|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
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|0
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13
|Сассуоло
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
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38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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