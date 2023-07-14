«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

«Фиорентина» опубликовала фотографии с тренировки команды.

На предсезонном сборе занимается форвард Александр Кокорин, который вернулся в команду из аренды.

Александр Кокорин на тренировке «Фиорентины». Фото ФК «Фиорентина»

В минувшем сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрский «Арис». На его счету 30 матчей, в которых он забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.