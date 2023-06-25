«Ювентус» может расторгнуть контракт с Артуром

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может бесплатно покинуть клуб, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, интерес к 26-летнему бразильцу проявили «Брайтон», «Гремио», «Фламенго» и «Флуминенсе», но ни один из клубов не продвинулся в переговорах. Поскольку «Ювентус» не рассчитывает на игрока, клуб может расторгнуть контракт, который рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 Артур на правах аренды выступал за «Ливерпуль», но из-за травм полузащитник провел только один матч за мерсисайдцев.