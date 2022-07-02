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Сегодня, 16:31

«Эмполи» вновь арендует Луперто у «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эмполи» снова арендует защитника Себастьяно Луперто у «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в этот раз в сделке будет прописана опция выкупа 25-летнего итальянца.

Луперто выступал за «Эмполи» на правах аренды в сезоне-2021/22. На его счету 2 результативных передачи в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1543224603153240064
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