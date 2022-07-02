«Эмполи» вновь арендует Луперто у «Наполи»

«Эмполи» снова арендует защитника Себастьяно Луперто у «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в этот раз в сделке будет прописана опция выкупа 25-летнего итальянца.

Луперто выступал за «Эмполи» на правах аренды в сезоне-2021/22. На его счету 2 результативных передачи в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.