«Сампдория» предложит Ринкону контракт на один год

«Сампдория» планирует подписать контракт на один год с полузащитником Томасом Ринконом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб остался доволен игрой 34-летнего венесуэльца, который выступал за команду во второй половине прошлого сезона на правах аренды из «Торино», а теперь стал свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Ринкон принял участие в 18 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями, а также получил 4 желтых карточки.