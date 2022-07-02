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Матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Интером» пройдет в Саудовской Аравии

Карен Саркисян
Корреспондент
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Матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Интером» пройдет в Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт «нерадзурри».

Встреча состоится 18 января 2023 года в столице страны Эр-Рияде.

Отметим, что Суперкубок будет разыгран в 35-й раз. При этом в 12-й раз игра состоится за пределами Италии.

«Милан» примет участие в матче в статусе чемпиона страны, а «Интер», как обладатель Кубка.

Источник: https://www.inter.it/en/news/2022/07/01/supercoppa-italiana-2022-2023-milan-inter-riyadh.html
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