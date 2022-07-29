Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход Алексея Мирачнука в «Торино».

«Если Миранчук покинет «Аталанту», то лучший выбор для него — «Торино». Игра главного тренера Юрича очень схожа с Гасперини. У этих двух команд похожий стиль игры. Он подходит для Миранчука. Но самое главное для Алексея — игровая практика. Ему нужно больше появляться на футбольном поле и проявлять свои лучшие качества. Надеюсь, что у него все получится», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.