Нападающий Муриэль может покинуть «Аталанту»

«Аталанта» в это трансферное окно может расстаться с нападающим Луисом Муриэлем, сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что из-за сложной финансовой ситуации клуб из Бергамо может быть вынужден выслушать предложения от других команд по трансферу 31-летнего колумбийца.

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Контракт форварда с бергамасками рассчитан до 2023 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее колумбиец выступал за такие клубы, как «Сампдория», «Удинезе», «Севилья» и «Фиорентина».