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«Дженоа» и «Аталанта» ведут переговоры по трансферу Миранчука

19:04
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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«Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу возможного трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука, пишет La Repubblica.

По данным источника, клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро. «Дженоа» также интересуется 28-летним хавбеком «Наполи» Амином Юнесом, который выступает в аренде за «Айнтрахт», и 24-летним вингером «Болоньи» Риккардо Орсолини.

26-летний Миранчук играет в составе «Аталанты» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В этом сезоне он провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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