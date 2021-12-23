«Ювентус» намерен переманить спортивного директора «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли может стать долгосрочной заменой Фабио Паратичи, который покинул «Ювентус» ради «Тоттенхэма», пишет Calciomercato.

По данным источника, Джунтоли является основным кандидатом на этот пост. Руководство «Юве» давно поддерживает контакты со специалистом и считает его лучшей заменой Паратичи.

Контракт Джунтоли с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года.