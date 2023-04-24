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Сегодня, 18:54

«Челси» интересуется голкипером «Интера» Онаной

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, голкипер «синих» Эдуард Менди покинет команду летом. В клубе заинтересованы в подписании вратаря, который сможет на равных конкурировать с Кепой Аррисабалагой.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Онану за 40 миллионов евро.

Камерунский голкипер выступает за «Интер» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 33 матча за клуб во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз отыграл на ноль.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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«Интер» готов продать голкипера Онану за 40 миллионов евро
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1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
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 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
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 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
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 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
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