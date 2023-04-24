«Интер» готов продать голкипера Онану за 40 миллионов евро

«Интер» определился с ценой, за которую готов отпустить голкипера Андре Онану, утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланцы готовы продать 27-летнего камерунца за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Онаны заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 33 матча за клуб во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз отыграл на ноль.