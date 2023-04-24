«Интер» готов продать голкипера Онану за 40 миллионов евро
«Интер» определился с ценой, за которую готов отпустить голкипера Андре Онану, утверждает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланцы готовы продать 27-летнего камерунца за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Онаны заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 33 матча за клуб во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз отыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|3 : 0
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|2 : 0
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|0 : 1
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
Новости