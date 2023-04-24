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Сегодня, 17:42

«Интер» готов продать голкипера Онану за 40 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» определился с ценой, за которую готов отпустить голкипера Андре Онану, утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланцы готовы продать 27-летнего камерунца за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Онаны заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 33 матча за клуб во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз отыграл на ноль.

Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
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 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
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 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
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 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
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 Специя 31 5 12 14 26-49 27
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 Верона 31 6 8 17 26-44 26
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