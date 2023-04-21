Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:20

Серия А: «Лацио» — «Торино», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи 31-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
31-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 31-й тур
21 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Болонья
Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Сассуоло
Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Торино
Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Специя
Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 13:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Интер
Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Кремонезе
Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Лечче
Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А. 31-й тур
24 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Будут ли каникулы с 1 по 9 мая
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась на четвертой минуте испытательного полета
Путин подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смоллинг: «Продление контракта? Ждите новостей уже скоро»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 21:45
Верона – Болонья
 - : -
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 - : -
22.04 19:00
Лацио – Торино
 - : -
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 - : -
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 - : -
23.04 19:00
Милан – Лечче
 - : -
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 - : -
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости