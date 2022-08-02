Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

— Ваш воспитанник Алексей Миранчук, который выступает в итальянском чемпионате, переходит в «Торино». За два года он так и не стал игроком основного состава «Аталанты». Что не получилось?

— Да что сто раз об одном и том же говорить! Наверное, какие-то требования, которые предъявляют, нужно выполнять. Но, на мой взгляд, Алексею очень мало давали игрового времени для того, чтобы он мог себя проявить. А в то время, которое давали, Миранчук играл достаточно хорошо и качественно. Он много приносил пользы, — приводит слова Семина «КП Спорт».

— А вы с Алексеем не общались в последнее время?

— Я не общался, нет.

— Миранчук сможет раскрыться в новом клубе? И что для этого ему нужно?

— В первую очередь знать, какая роль ему будет отведена. Это, наверное, первое. И второе — есть требования у тренера, которые надо знать, и, если ты подходишь этим требованиям, надо переходить. Не подходишь, значит, надо оставаться или искать другой клуб. Простая ситуация.

— А вообще, «Торино» — хороший клуб?

— «Торино» — клуб хороший, но результаты в последнее время не показывает, борется за то, чтобы остаться в серии А. Поэтому Миранчуку предстоят достаточно большие сложности. Если в «Аталанте» была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из лиги. И там, и там сложно.

По информации «СЭ», 26-летний россиянин может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии в ближайшую субботу, 6 августа. Соперником туринцев, которые сыграют дома, будет клуб серии В «Палермо».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за клуб из Бергамо, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.