Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
— Ваш воспитанник Алексей Миранчук, который выступает в итальянском чемпионате, переходит в «Торино». За два года он так и не стал игроком основного состава «Аталанты». Что не получилось?
— Да что сто раз об одном и том же говорить! Наверное, какие-то требования, которые предъявляют, нужно выполнять. Но, на мой взгляд, Алексею очень мало давали игрового времени для того, чтобы он мог себя проявить. А в то время, которое давали, Миранчук играл достаточно хорошо и качественно. Он много приносил пользы, — приводит слова Семина «КП Спорт».
— А вы с Алексеем не общались в последнее время?
— Я не общался, нет.
— Миранчук сможет раскрыться в новом клубе? И что для этого ему нужно?
— В первую очередь знать, какая роль ему будет отведена. Это, наверное, первое. И второе — есть требования у тренера, которые надо знать, и, если ты подходишь этим требованиям, надо переходить. Не подходишь, значит, надо оставаться или искать другой клуб. Простая ситуация.
— А вообще, «Торино» — хороший клуб?
— «Торино» — клуб хороший, но результаты в последнее время не показывает, борется за то, чтобы остаться в серии А. Поэтому Миранчуку предстоят достаточно большие сложности. Если в «Аталанте» была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из лиги. И там, и там сложно.
По информации «СЭ», 26-летний россиянин может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии в ближайшую субботу, 6 августа. Соперником туринцев, которые сыграют дома, будет клуб серии В «Палермо».
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за клуб из Бергамо, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|0-0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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