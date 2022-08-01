Миранчук может дебютировать за «Торино» в матче против «Палермо»

Российский полузащитник Алексей Миранчук может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии в ближайшую субботу, 6 августа. Соперником туринцев, которые сыграют дома, будет клуб серии В «Палермо».

Сегодня, 1 августа, Миранчук может пройти медицинский осмотр, а уже завтра приступить к тренировкам в «Торино».

До субботы должна состояться его презентация. Ожидается, что он будет включен в заявку на матч против «Палермо».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.