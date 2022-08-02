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Каррера: «Торино» — замечательный вариант для Миранчука. Он будет расти в этой команде"

Каррера высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в «Торино»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» — замечательный вариант для Миранчука. В Турине он будет развиваться. В этой команде он сможет проявить свои лучшие качества, а самое главное, часто появляться на футбольном поле. Конечно же, ему есть куда расти и развиваться как игроку. Очень важно, чтобы в новой команде он получил много игрового времени, был игроком основного состава. Думаю, «Торино» отлично подходит под эти критерии", — сказал Каррера «СЭ».

По информации «СЭ», 26-летний россиянин может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии в ближайшую субботу, 6 августа. Соперником туринцев, которые сыграют дома, будет клуб серии В «Палермо».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за клуб из Бергамо, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

Алексей Миранчук
ФК Торино
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