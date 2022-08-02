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Де Кетеларе вылетел в Милан для подписания контракта с «россонери»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе вылетел в Милан для прохождения медицинского осмотра, сообщает Football Italia.

После успешного обследования 21-летний бельгиец подпишет 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро.

Сообщалось, что «Милан» заплатит за полузащитника 32 миллиона евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

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ФК Брюгге
ФК Милан
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