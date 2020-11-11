Браим Диас: «В «Милане» я играю в свой футбол и показываю, что могу дать команде»

Полузащитник «Милана» Браим Диас, арендованный у «Реала», поделился мнением о выступлении в итальянском клубе.

«Мне нравится в «Милане». В «Реале» тоже было хорошо, отличные партнеры, но теперь я играю в свой футбол и показываю, что могу дать команде. Очевидно, что так мне намного легче, потому что я люблю футбол и живу ради него. Игроки получают удовольствие от игры. Именно этого хотят те, кто уходит из «Реала», — приводит слова Диаса Marca.