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Браим Диас: «В «Милане» я играю в свой футбол и показываю, что могу дать команде»

08:37
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Полузащитник «Милана» Браим Диас, арендованный у «Реала», поделился мнением о выступлении в итальянском клубе.

«Мне нравится в «Милане». В «Реале» тоже было хорошо, отличные партнеры, но теперь я играю в свой футбол и показываю, что могу дать команде. Очевидно, что так мне намного легче, потому что я люблю футбол и живу ради него. Игроки получают удовольствие от игры. Именно этого хотят те, кто уходит из «Реала», — приводит слова Диаса Marca.

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